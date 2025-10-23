Πρόβλημα η άμυνα, «νοσεί» και η επίθεση

Η αμυντική παρουσία της ΑΕΛ είναι το Νο1 πρόβλημα που χρήζει... διόρθωσης, εντούτοις δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να βελτιωθεί για να έρθουν τα νικηφόρα αποτελέσματα. Ούτε επιθετικά παίρνει υψηλό βαθμό αφού βρήκε γκολ στα τέσσερα από τα εφτά παιχνίδια που έδωσε και συνολικά πανηγύρισε οκτώ φορές. Δηλαδή σκοράρει 1,1 γκολ ανά μέσο όρο.

Το έπραξε με πέντε παίκτες, με τον Φεριέρ να είναι το πρώτο... πιστόλι με τρία γκολ, ενώ από ένα πέτυχαν οι Σινγκ, Νατέλ, Μακρής, Κονσεϊσάο και Φραντζής. Επιβάλλεται λοιπόν να μπουν και άλλοι παίκτες στην... εξίσωση, με τον Φορεστιέρι, Ζράντι να είναι παίκτες από τους οποίους αναμένουν πολύ περισσότερα. Ο πρώτος έπαιξε περισσότερα λεπτά και δεν έκανε ώς τώρα τη διαφορά.

Στο μεταξύ, προέκυψε πρόβλημα με τον Νατέλ που τον καθιστά αμφίβολο στην αναμέτρηση της Κυριακής με την Ε.Ν. Ύψωνα. Και η συνεισφορά του Βραζιλιάνου είναι μηδαμινή για την ώρα. Εκτός και από αυτό το ματς αναμένεται να μείνει ο Ζόκε που μετρά αντίστροφα για να τεθεί ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά και η ΑΕΛ τον χρειάζεται άμεσα.