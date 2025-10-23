Οι κορυφαίοι Κύπριοι στα άλματα το 2025

Μία από τις αρκετά καλές χρονιές για τον κυπριακό στίβο ήταν το 2025 στα αγωνίσματα των αλμάτων, κάθετα και οριζόντια, με πολλές νέες ατομικές επιδόσεις, με παγκύπρια ρεκόρ στον κλειστό από Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος, 1,95μ.) και ισοφάριση από Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος, 6,53μ.), με παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 20 ετών από την Άντρια Πουρίκκου (τριπλούν, 12,83μ.) και με εμφάνιση αρκετών νεαρών με προοπτικές ευοίωνου μέλλοντος... Να σημειώσουμε ότι από τα αγωνίσματα των αλμάτων υπήρχε τριπλή εκπροσώπηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο, με τις Ελένα Κουλιτσένκο και Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) και Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος)!!! Επίσης, υπήρχε αρκετά σημαντική και απόλυτα επιτυχής συμμετοχή και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα κάτω των 23 και κάτω των 20 ετών!!!

Πιο αναλυτικά για κάθε αγώνισμα σε κάθε φύλο, θα επισημάνουμε αρχικά τα σταθερά υψηλά άλματα τής Ελένα Κουλιτσένκο στο ύψος, η οποία, εκτός από το παγκύπριο ρεκόρ στον κλειστό στίβο, είχε ακόμα καλύτερη επίδοση στον ανοικτό... Η 7η Ολυμπιονίκης τού Παρισιού ολοκλήρωσε την ακαδημαϊκή της τετραετία στην Τζιόρτζια με άλμα στο 1,96μ. και με την επιστροφή της στην Ευρώπη αναμένεται να θέσει αρκετά πιο ψηλούς στόχους. Η Κουλιτσένκο ήταν η μοναδική αθλήτριά μας που προκρίθηκε στον τελικό τού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την 9η θέση! Πολύ ευχάριστη ήταν η επιστροφή στα υψηλά άλματα τής Στυλιάνας Ιωαννίδου, η οποία κατέγραψε την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών με 1,91μ. και προσβλέπει για ακόμα ψηλότερα. Νέα πρωταγωνίστρια στο επί κοντώ είναι η 19χρονη Αντριάνα Παντελή, η οποία έφτασε στα 3,82μ. και βάζει στόχους να ξεπεράσει και τα 4 μέτρα. Η Φίλιππα Φωτοπούλου συνεχίζει να είναι η κορυφαία αθλήτριά μας στο μήκος και μάλιστα κατέγραψε το τρίτο καλύτερο άλμα στην καριέρα της, φτάνοντας στα 6,65μ. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι άλλες δύο αθλήτριές μας πέρασαν τα 6 μέτρα, με τη Χριστονύμφη Παίδιου να φτάνει στα 6,12μ., και την εντυπωσιακή ταλαντούχα 14χρονη Μαριλένα Παπανικολάου στα 6,02μ. Στο τριπλούν γυναικών, η 19χρονη Άντρια Πουρίκκου ήταν η κορυφαία, με το παγκύπριο ρεκόρ Κ20 με 12,83μ. και αισιοδοξεί ότι στο 2026 θα καταγράψει άλματα πάνω από τα 13 μέτρα.

Η νέα γενιά στην αντρική κατηγορία των αλμάτων είχε πολύ δυναμική παρουσία στο 2025, αφού κατέγραψε επιδόσεις οι οποίες τούς ανέβασαν στην κορυφαία 10άδα όλων των εποχών!!! Στο ύψος ανδρών, ο 20χρονος Μιχάλης Χριστοφή ήταν ο καλύτερος στη χρονιά με 2,18μ. και τον ακολούθησε ο 21χρονος Λοΐζος Χρυσοστόμου με 2,15μ. Την 4η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών κατέγραψε στο επί κοντώ ο 20χρονος Δημήτρης Χριστοφή με 5,25μ., βάζοντας τις βάσεις για να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Παρά το ότι οι τραυματισμοί τον δυσκόλεψαν και στο 2025, εντούτοις ο 20χρονος Ανδρέας Μαχαλλεκίδης ήταν εντυπωσιακός στη χρονιά και με άλμα στα 7,69μ., πλησίασε κατά 17 πόντους το παγκύπριο ρεκόρ (7,86μ.). Τέλος, στο τριπλούν ο επίσης προερχόμενος από τραυματισμό, 22χρονος Γρηγόρης Νικολάου, έδειξε το ταλέντο του και έγινε ο 6ος αθλητής μας που ξεπερνά τα 16 μέτρα (16,05μ.) και με τη μόνιμη επιστροφή του στην Κύπρο από τις ΗΠΑ, θα έχει μακρύτερους στόχους στο 2026. Σημαντική σε αυτό το αγώνισμα είναι και η άνοδος τού 19χρονου Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τις κορυφαίες επιδόσεις στα κάθετα και οριζόντια άλματα στο 2025 και τις καλύτερες / καλύτερους στις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες.

* Στη φωτογραφία, οι καλύτερες αθλήτριες και οι καλύτεροι αθλητές μας στα άλματα, με τους Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος), Αντριάνα Παντελή (επί κοντώ), Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος), Άντρια Πουρίκκου (τριπλούν), Μιχάλη Χριστοφή (ύψος), Δημήτρη Χριστοφή (επί κοντώ), Ανδρέα Μαχαλλεκίδη (μήκος) και Γρηγόρη Νικολάου (τριπλούν).



