Το άξιζε και με το παραπάνω

Επιβράβευση αποτελεί για τον Ευάγγελο Ανδρέου η παρουσία του στην ενδεκάδα, στον αγώνα της Ομόνοιας με την Ντρίτα στο Κόσοβο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο νεαρός άσος, μετά από πέντε συμμετοχές ως αλλαγή με τη φανέλα με το τριφύλλι, όπου άφησε σε όλες εξαιρετικές εντυπώσεις, κάνει το ντεμπούτο του ως βασικός, και μάλιστα σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με βάση τις εμφανίσεις του, άξιζε και με το παραπάνω ο 23χρονος τη θέση στην ενδεκάδα.

