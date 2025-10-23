«Βγάζει στο... σφυρί τον Μανδά τον Ιανουάριο η Λάτσιο»

Η Λάτσιο φαίνεται πως σκέφτεται να βγάλει στην αγορά των χειμερινών μεταγραφών τον Χρήστο Μανδά.

Σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ (23/10) της ιταλικής εφημερίδας «Corriere dello Sport», ο προπονητής της ομάδας, Μαουρίτσιο Σάρι, έχει επιλέξει ως βασικό τερματοφύλακα τον Ιβάν Πρόβεντελ, αφήνοντας τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ να αναζητά περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της Γουλβς, που βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία της Premier League, παραμένει ενεργό, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα. Μια πιθανή παραχώρηση του Μανδά θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στη Λάτσιο να κινηθεί δυναμικά στην επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Συνολικά, ο Έλληνας πορτιέρε μετράει 32 συμμετοχές με την ομάδα της Ρώμης, στην οποία εντάχθηκε τον Σεπτέμβρη του 2023.

