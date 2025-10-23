Aργούν αλλά είναι ταξιδάρες και εμπειρίες ζωής

Ήδη η Πάφος FC έδωσε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός έδρας στη League Phase του Conference League.

Πήγε στον Πειραιά όπου έπαιξε με τον Ολυμπιακό Πειραιώς και στο Αλμάτι όπου αντιμετώπισε και την Καϊράτ.

Ο κόσμος που είχε μαζί της δεν ήταν τόσο πολύς. Προφανώς οι φίλοι της περιμένουν τα τελευταία δύο στη League phase. Τα οποία μπορεί να αργούν αλλά είναι ταξιδάρες και εμπειρίες ζωής.

Συγκεκριμένα το επόμενο είναι με τη Γιουβέντους στις 10 Δεκεμβρίου στο Τορίνο και το άλλο με τη Τσέλσι στις 26 Ιανουαρίου. Δύο προορισμοί πολύ πιο ελκυστικοί και σε στάδια που προκαλούν δέος.