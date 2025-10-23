MVP της αγωνιστικής στο Champions League μετά το χάτ-τρικ στον Ολυμπιακό

Φερμίν Λόπεθ ο πολυτιμότερος της 3ης αγωνιστικής του Champions League!

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μονζουίκ και στην επιβλητική νίκη των «μπλαουγκράνα» κόντρα στον Ολυμπιακό, σκοράροντας τρεις φορές σε ένα παιχνίδι για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Έτσι, ψηφίστηκε ως ο MVP της αγωνιστικής, αφήνοντας πίσω του τον Νμετσά της Νόρτμουντ, τον Γκουρουθέτα της Αθλέτικ Μπιλμπάο και τον Μαν της Αϊντχόφεν.

1st: Fermín López

2nd: Felix Nmecha

3rd: Gorka Guruzeta

4th: Dennis Man



Hat-trick hero Fermín wins Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Qhh0dcLS9Q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2025

sport-fm.gr