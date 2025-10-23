Στα ίσα η Ομόνοια με το πρώτο του Μασούρα!

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (45+1') η Ομόνοια έφερε στα ίσα το ματς με την Ντρίτα στην Πρίστινα για τη 2η αγωνιστική του Conference League.

Χάρη σε γκολ του Μασούρα με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Εβάντρο το τριφύλλι ισοφάρισε σε 1-1 τους Κοσοβάρους.

Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Ελλαδίτη ακραίου αμυντικού με το τριφύλλι στο στήθος και αναμφίβολα αλλάζει τα δεδομένα του αγώνα με τους πράσινους να ψάχνουν πλέον την ανατροπή στην επανάληψη.