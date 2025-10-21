ΠΑΣΠ: Για ένα ταξίδι 2,5 ωρών η Εθνική Γυναικών θα μείνει στο αεροδρόμιο για πάνω από 12 ώρες!

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει, για ακόμη μια φορά, την άνιση και απαράδεκτη μεταχείριση που συνεχίζουν να υφίστανται οι διεθνείς ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Γυναικών, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους άνδρες.

Το πιο πρόσφατο και χαρακτηριστικά κραυγαλέο παράδειγμα αφορά τον προγραμματισμό του ταξιδιού της Εθνικής Γυναικών στην Αλβανία. Ενώ η Εθνική Ανδρών μετακινείται σε όλους τους εκτός έδρας αγώνες με ναυλωμένες απευθείας πτήσεις, η Εθνική Γυναικών καλείται να φτάσει στον προορισμό της, μέσω δύο διαφορετικών πτήσεων, με αναμονή άνω των έξι ωρών στο ενδιάμεσο αεροδρόμιο.

Ενδεικτικά, η αναχώρηση της αποστολής της Εθνικής είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 26/10 στις 10:05 το πρωί από Λάρνακα προς Αθήνα με την επόμενη πτήση προς Τίρανα να έχει επιλεχθεί στις 18:00 την ίδια μέρα, με άφιξη στις 19:45.

Για ένα ταξίδι διάρκειας μόλις 2,5 ωρών, η Εθνική μας θα παραμείνει περισσότερο από 12 ώρες σε αεροδρόμια, πριν από τον πιο κρίσιμο και ιστορικό της διεθνή αγώνα στο Nations League αφού για πρώτη φορά θα διεκδικήσει πρόκριση στη Β’ Κατηγορία της διοργάνωσης.

Δυστυχώς, η πρακτική αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά συστηματική επιλογή της Ομοσπονδίας να προσφέρει στις ποδοσφαιρίστριες τα φθηνότερα διαθέσιμα εισιτήρια, αγνοώντας τις επιπτώσεις στην υγεία, την αγωνιστική απόδοση και την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια.

Ο ΠΑ.Σ.Π. ζητάει:

Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 5 του Νόμου για τον ΚΟΑ, που προβλέπει ίσες παροχές στις Εθνικές ομάδων ανδρών και γυναικών.

Τήρηση των ελαχίστων προτύπων της UEFA για τις Εθνικές Γυναικών, τα οποία ορίζουν χρήση της άμεσης και συντομότερης δυνατής διαδρομής και παροχή κατάλληλων μέσων μεταφοράς, ξεκούρασης και αποκατάστασης.

Δημόσια δέσμευση από την Ομοσπονδία και τον ΚΟΑ ότι οι ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε όλες τις πτυχές της συμμετοχής τους στις Εθνικές ομάδες

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα συνεχίσει να καταγράφει, να διεκδικεί και να δημοσιοποιεί κάθε περίπτωση άνισης μεταχείρισης, μέχρι να εμπεδωθεί πλήρως η θεσμική και πραγματική ισότητα στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η ισότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι νομική υποχρέωση και ηθική ευθύνη.