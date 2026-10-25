Η Ομόνοια έριξε πεντάρα στον ΑΠΟΕΛ και έκανε το 3Χ3 στο Γυναικείο
ΓΗΠΕΔΟ
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Πολλά γκολ στις τρεις αναμετρήσεις.
Στην 3η αγωνιστική μπήκε το πρωτάθλημα Γυναικών, με την Ομόνοια να προχωρά με νέα νίκη και να οδηγεί την κούρσα με εννέα βαθμούς. Τα κορίτσια των πρασίνων επικράτησαν με 5-0 των αντίστοιχων του ΑΠΟΕΛ.
Ακολουθούν με έξι βαθμούς Apollon Ladies (σε δύο αγώνες) και Πέγεια/Ακάμας.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Πέγεια Ακάμας - Lakatamia FC 7-0
Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας 5-0
Ξυλοφάγου FC - Άρης Λεμεσού 2-3