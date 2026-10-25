«Θύμωσε» και το έφερε… τούμπα ο ΑΠΟΕΛ

Ξέσπασε και διατήρησε το κάστρο του «απόρθητο»!

Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε 4-1 της Ομόνοιας 29Μ στο ΓΣΠ, για την 7η αγωνιστική και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά τη λευκή ισοπαλία με την Πάφο. Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, οι γαλαζοκίτρινοι έχουν 11 βαθμούς, ενώ το «τριφύλλι» έμεινε στους 8.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρουσιάστηκε αντάξια των προσδοκιών, ανέτρεψε το σκορ και διατήρησε το αήττητο στο γήπεδο της πρωτεύουσας, όπου μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας ματς! Από την άλλη, οι πράσινοι δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια με θετικό αποτέλεσμα, μετά τον θρίαμβο επί της Ανόρθωσης.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, ήταν «μονόλογος» για τον ΑΠΟΕΛ καθώς είχε τον πλήρη έλεγχο. Ωστόσο, είδε τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν σε θέση οδηγού στο 9ο λεπτό μετά από αντεπίθεση και προσωπική ενέργεια του σκόρερ Αμπρί. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρόσο, ενώ στα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους ο Μπακασέτας το έφερε τούμπα με πλασέ.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο ΑΠΟΕΛ έκανε άψογη διαχείριση του αγώνα, κατάφερε να σκοράρει άλλα δύο γκολ με τους Μαρκίνιος και Πεδρόσο, σφραγίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο. Τα δεδομένα για τους πράσινους έγιναν ακόμη πιο δύσκολα όταν ο Φιάκας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 74’ για σκληρό φάουλ (αντίκρισε την πρώτη στο 61’).

Στη συνέχεια (8η αγωνιστική), ο ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθεί με την Ομόνοια Αρ. (01/11). Την ίδια μέρα, η Ομόνοια 29Μ θα υποδεχθεί τη Νέα Σαλαμίνα.

Το LIVE του αγώνα

90'+2 Τέλος του αγώνα!

76' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Πέδροσο με κοντινό πλασέ σκοράρει και τέταρτο γκολ για τους γαλαζοκίτρινους.

74' Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Φιάκας μετά από σκληρο φάουλ.

71' Δοκάρι για τον ΑΠΟΕΛ σε κεφαλιά του Γεωργίου!

63' Μεγάλη απόκρουση του Ουζόχο σε κεφαλιά του Γκαρσία.

60' Προσπάθησε να απαντήσει από στατική φάση η Ομόνοια 29Μ, όμως η κεφαλιά του Παττίχη, κατέληξε ψηλά έξω.

56' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Νέα φάση διαρκείας και ο Μαρκίνιος με πλασέ διαμορφώνει το 3-1.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+6 Τέλος πρώτου μέρους.

43' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Μετά από φάση διαρκείας, ο Μπακασέτας με δυνατό πλασέ νίκησε τον Ουζόχο.

40' Απίθανη ευκαιρία για τους γαλαζοκίτρινους με κοντινό πλασέ του ανενόχλητου Μπακασέτα, έδιωξε ασταθώς ο Ουζόχο. Στη συνέχεια, το σουτ του Μπαράκ κατέληξε εκτός.

38' Τεράστια φάση για τον ΑΠΟΕΛ σε σουτ-βολίδα του Μπαράκ, μόλις έξω η μπάλα.

27' Αντεπίθεση για τους πράσινους, ο Αμπρί μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, έπιασε το σουτ όμως ο Μπέλετς μάζεψε σταθερά.

21' Καλή στιγμή για την Ομόνοια 29Μ, με κεφαλιά του Αμπρί, στην εξωτερική των διχτύων η μπάλα.

17' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Εύστοχος ο Πεδρόσο και στο 1-1 το παιχνίδι.

14' Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ! Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα για ανατροπή του Γκαρσία από τον Ουζόχο.

12' Προσπάθησε να απαντήσει με πολύ δυνατό σουτ ο Λαΐφης, απογειώθηκε και απέκρουσε ο Ουζόχο.

9' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια 29Μ! Ο Αμπρί με φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της περιοχής νίκησε τον Μπέλετς και άνοιξε το σκορ.

9' Μακρινό σουτ του Αγγελόπουλου, μάζεψε εύκολα ο Ουζόχο.

7' Τεράστια φάση για τον ΑΠΟΕΛ! Πλασέ-βολίδα από τον Γκαρσία, στο δοκάρι η μπάλα.

5' Καλή στιγμή για τους πράσινους, ο Μπέλετς πρόλαβε τον Αμπρί πριν πλασάρει από επικίνδυνη θέση.

1' Έναρξη του αγώνα!

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Λημνιός (84′ Πουρσαϊτίδης), Αγγελόπουλος, Λαΐφης, Γκαρθία, Ντάλσιο, Μπαράκ (84′ Πέρες), Μπακασέτας (79′ Τζούρισιτς), Μαντσίνι (68′ Γεωργίου), Μαρκίνιος (79′ Μαϊόλι), Πεδρόσο.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Ουζόχο, Καϊάφας, Αριστοτέλους (46′ Ντος Σάντος), Πορτάλες (32′ Βλαχομήτρος), Παντελή, Παττίχης (46′ Τσίρνιγκοϊ), Νκουακάλι (68′ Μοράις), Φιάκκας, Τιέρνι, Μπέιτς, Αμπρί.

ΣΚΟΡΕΡ: 17' (πεν), 76' Πεδρόσο, 43' Μπακασέτας, 56' Μαρκίνιος / 9' Αμπρί

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90' Γκαρσία / 14' Ουζόχο, 50' Τιέρνι, 62' Ντος Σάντος

ΑΠΟΒΟΛΕΣ: 74' Φιάκας (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης