Όταν το ήθος ξεπερνά το γκολ

Τα γκολ, οι ασίστ, οι ωραίες ενέργειες μέσα στο γήπεδο ξεσηκώνουν το πλήθος των οπαδών.

Όμως, αν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα ενός ποδοσφαιριστή δεν συνοδεύονται από ήθος, τότε αποτυγχάνει να αποτελέσει ένα σωστό πρότυπο για τους φιλάθλους και ειδικά τους νέους.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης απέδειξε στο ΓΣΠ ότι διαθέτει αθλητική παιδεία. Η απόφασή του να μην πανηγυρίσει το γκολ κόντρα στην Ομόνοια ήταν μια βαθιά υπόκλιση σεβασμού στην αγάπη που εισέπραξε στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, φρόντισε να φέρει μαζί του και μια φανέλα για φιλανθρωπικό σκοπό, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του χαρακτήρα του.

Σε έναν ποδοσφαιρικό κόσμο που συχνά κυνηγά μόνο τη δόξα και τα εκατομμύρια, ο Έλληνας φορ μάς υπενθύμισε τις πραγματικές αξίες του αθλητισμού.

Α.Σ.