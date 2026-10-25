Η Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα στο Τόκιο απέναντι στη Νο.66 του κόσμου

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στο πρώτο της ματς στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο, η οποία θα είναι η Γιούλια Πουτιντσέβα, το Νο.66 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δύο τενίστριες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες άλλες τέσσερις φορές στο παρελθόν με την Ελληνίδα Νο.31 του κόσμου να μετρά τρεις νίκες έναντι μίας ήττας κόντρα στην Καζακστανή. Μάλιστα, η μοναδική -μέχρι στιγμής- φορά που η Πουτιντσέβα έχει επικρατήσει της Σάκκαρη είναι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο Τόκιο το 2016, όπου απέκλεισε την Ελληνίδα στην φάση των «32».

Από τότε μέχρι σήμερα στο Wuhan Open το 2017, στο Σινσινάτι το 2020 και στο Αμβούργο το 2025 η Σάκκαρη έχει κάνει το 3/3, χάνοντας μονάχα ένα σετ από την Νο.66 του κόσμου.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της Τρίτης 27/10 ενώ η νικήτρια του αγώνα θα αντιμετωπίσει την Νο.1 του ταμπλό, Έλενα Ριμπάκινα, η οποία έχει περάσει με bye στις «16» της διοργάνωσης.

athletiko.gr