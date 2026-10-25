Περίπατος στην Πάτρα πριν από τη «διαβολοβδομάδα» για τον Ολυμπιακό

Επιβλητικός Ολυμπιακός, μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο την εκτός έδρας αναμέτρησή του με τον Προμηθέα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Χωρίς να αντιμετωπίσουν την παραμικρή δυσκολία κόντρα στους Πατρινούς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί μόνο στην 1η περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» έφτιαξαν μεγάλες υπέρ τους διαφορές από το 2ο δεκάλεπτο και τελικά πήραν τη νίκη με το εκκωφαντικό 85-45!

Έτσι, οι Πειραιώτες, οι οποίοι παρατάχθηκαν ξανά χωρίς τους Φουρνιέ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ, διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος (4-0 το ρεκόρ τους), πριν αντιμετωπίσουν Μπεσίκτας (28/10, εκτός έδρας) και Αρμάνι Μιλάνο (30/10, εντός) για την ερχόμενη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας.

Από την άλλη, ο Προμηθέας, για τον οποίο δεν αγωνίστηκα οι Έβανς και Γουίλιαμς, δεν κατάφερε να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και έπεσε στο 1-3, ενώ πλέον στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με την Σπλιτ, για το FIBA Europe Cup.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Εντζάι, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 4 κλεψίματα. Διψήφιοι επίσης οι Βεζένκοφ (14π, 6 ριμπ) και Μιλουτίνοφ (10π, 5 ριμπ). Για τους γηπεδούχους διψήφιος ήταν μόνο ο Κουλμπόκα με 11.

Το ματς:

Η αναμέτρησης ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες στις πρώτες επιθέσεις τους και με τον Νετζήπογλου να… σπάει το ρόδι για τον Ολυμπιακό και με τον Φόρεστερ να καρφώνει για το 3-2 υπέρ του Προμηθέα. Ο ΜακΙντάιρ μετά από άψογα εκτελεσμένο αιφνιδιασμό των «ερυθρόλευκων», έκανε το 3-7, ενώ ο Καλαϊτζάκης με βολές και ο Δίπλαρος με τρίποντο ισοφάρισαν σε 8-8. Ο Παπανικολάου έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού μετά από 6 άστοχα για να φέρει το 8-13 και ο Βεζένκοφ σε αιφνιδιασμό έκανε το 8-15, Κουλμπόκα και Παρασκευόπουλος μείωσαν σε 12-15 για τους γηπεδούχους, ενώ η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 16-12.

Ο Άρμς με τρίποντό του έφερε το παιχνίδι στον πόντο (15-16), ενώ λίγο αργότερα ο Εντζάι με το δεύτερο τρίποντο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση έκανε το 17-21, πριν έρθει ο Αρμς για να μειώσει σε 19-21 και ο Μιλουτίνοφ για να κάνει το 19-23 με ωραίο hook του. Ο Εντζάι με ωραίο λέι απ του έφερε το 19-25, ο Αντετοκούνμπο με τρίποντο μείωσε σε 22-25 και ο Μιλουτίνοφ σκόραρε με σουτ από το ύψος των βολών, για το 22-27. Πρωταγωνιστής ο Εντζάι, αρχικά σκόραρε με follow και στη συνέχεια έκλεψε και κάρφωσε σε αιφνιδιασμό, ενώ ο Μιλουτίνοφ με βολές μετά από το 10ο επιθετικό ριμπάουντ των «ερυθρόλευκων», έφερε την πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς (22-33). Με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί στα ριμπάουντ και με τον Μιλουτίνοφ να κάνει θραύση κάτω από τα καλάθια, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 29-41!

Η 3η περίοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να φτιάχνει σερί 10-0 για να εκτοξεύσει την υπέρ του διαφορά στο +22 (29-51) και με τον Προμηθέα να συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα επιθετικά, μένοντας χωρίς καλάθι για 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Φόρεστερ και Καλαϊτζάκης μείωσαν σε 33-51, ενώ Βεζένκοφ με τρίποντο και Νετζήπογλου με καλάθι-φάουλ έφεραν το 33-56. Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 14 ευστοχώντας ξανά από μακριά για το 35-59, ο Χολ εκμεταλλεύτηκε μια υπέροχη ασίστ του ΜακΙντάιρ για το 35-62, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Αντετοκούνμπο να διαμορφώνει το 37-62.

Ο Νικολαΐδης έδωσε με τρίποντό του μια επιθετική λύση στον Προμηθέα, ενώ ο Τζόζεφ ευστόχησε και εκείνος από μακριά, πριν έρθει ο Εντζάι για να γίνει και εκείνος διψήφιος, για να φέρει το 40-68. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο double score (40-80) λίγο πριν από το φινάλε, πριν πάρει τελικά τη νίκη με το επιβλητικότατο 85-45!

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85

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