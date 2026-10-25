Σύντομη η απολογία του Μαυραγάνη - Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα (25/10) ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με τον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μαυραγάνη.

Πρώτα ήταν η ανάκριση του Λιόλιου, η οποία κράτησε πάνω από τρεις ώρες, με τον ίδιο να αρνείται τα πάντα.

Ακολούθησε αυτή του Μαυραγάνη, του οποίου κράτησε πολύ λιγότερο και συγκεκριμένα 40 λεπτά. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

gazzetta.gr