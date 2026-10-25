Δεν πρόλαβε να επιστρέψει και ξανά εκτός ο Ροντρίγκες!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξανά άτυχος ο 35χρονος
Χτύπησε ξανά την πόρτα του Γκάρι Ροντρίγκες.
Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα ήταν στο αρχικό σχήμα για το παιχνίδι με την Καμριώτισσα, ωστόσο στο 20ο λεπτό, ζήτησε αλλαγή και αντικαταστάθηκε αμέσως από τον Ασόρο, καθώς η τεχνική ηγεσία δεν ήθελε να ρισκάρει. Υπενθυμίζουμε πως ήταν αμφίβολος λόγω τραυματισμού.
Πάντως, στο 20λεπτο πρόλαβε να δώσει την ασίστ στο γκολ του Μπράντον Τόμας, ενώ ο ίδιος έχασε δύο ευκαιρίες!