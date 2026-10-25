Ο Μπράντον Τόμας είχε... κέφια και ο Απόλλωνας σκόρπισε την Καρμιώτισσα!

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης», ο Απόλλωνας έδειξε τις άγριές του διαθέσεις. Και το κοντέρ «έγραψε» 0-5 επί της Καρμιώτισας.

Με πρωταγωνιστή τον Μπράντον Τόμας που πέτυχε τρία γκολ και τους Όζμολτ και Ασόρο να πετυχαίνουν τα άλλα δύο, το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα ήταν το απόλυτο αφεντικό και δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο στην ομάδα των Πολεμιδιών να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση. Μάλιστα αν δεν ήταν και ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος, ίσως να ήταν ακόμη μεγαλύτερος ο δείκτης του σκορ.

Με αυτό το διπλό ο Απόλλωνας πέτυχε την τέταρτη του νίκη, παραμένοντας αήττητος και στα άνω διαζώματα του βαθμολογικού πίνακα. Μοναδικό... ψεγάδι το γεγονός ότι αποχώρησε τραυματίας ο Γκάρι Ροντρίγκες ενώ δύο παίκτες (Μαλεκκίδης-Εσκρίτσε), συμπλήρωσαν απαγορευμένο αριθμό καρτών).

Από την άλλη η ομάδα των Πολεμιδιών, δέχθηκε βαριά ήττα και παρέμεινε χωρίς νίκη μετά από εφτά παιχνίδια, μετρώντας τρεις βαθμούς.







Το LIVE του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης.

82΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Τόμας πετυχαίνει το τρίτο του γκολ με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

74΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Γύρισμα του Γκασπάρ από δεξιά στον Ασόρο, που πλάσαρε από το σημείο του πέναλτι και παρά την προσπάθεια του Γιαννακόπουλου, η μπάλα κατέληξε στο πλεκτό.

68΄ - Με την είσοδό του στο παιχνίδι ο Παναγιώτου προσπάθησε να κάνει την προβολή, αλλά ήταν δυνατό το γύρισμα από τον Σμάιρα.

57΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Τόμας κοντρόλαρε όμορφα μετά την πάσα Εσκρίτσε, απέφυγε τον Γιαννακόπουλο και σκόραρε ξανά, για το δεύτερο του προσωπικό γκολ.

55΄ - Ο Ασόρο μπήκε από δεξιά, πλάσαρε αλλά ο Γιαννακόπουλος σταμάτησε την μπάλα με τα πόδια.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος.

Μετά από ένα λεπτό καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε το α΄ ημίχρονο.

45΄ - Δυνατό σουτ από τον Κβίντα, βρίσκει πανέτοιμο τον Γιαννακόπουλο που είναι ο μόνος που διασώθηκε από την Καρμιώτισσα στο πρώτο μέρος.

26΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Όζμπολτ πήρε το... ριμπάουντ από το πλασέ του Μαλεκκίδη μετά το γύρισμα του Εσκρίτσε και διπλασίασε τα τέρματα για τους φιλοξενούμενους.

19΄ - Πρώτη τελική για την Καρμιώτισσα αλλά το πλασέ του Ουαμού ήταν αδύναμο και δεν δυσκολεύθηκε ο Κουν.

11΄ - Νέα κλασική ευκαιρία για τον Απόλλωνα, με τον Ροντρίγκες να κάνει το πλασέ αλλά και πάλι ο Γιαννακόπουλος αντίδρασε θετικά για την Καρμιώτισσα.

8΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Ροντρίγκες βρήκε με κάθετη τον Τόμας, ο οποίος με πλασέ, νίκησε τον Γιαννακόπουλο και έδωσε προβάδισμα στους κυανόλευκους.

6΄ - Νέα απέκρουση από τον Γιαννακόπουλο σε σουτ από τον Μπράντον Τόμας.

5΄ - Κάνει το πλασέ ο Ροντρίγκες αλλά ο Γιαννακόπουλος του είπε όχι, σε νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα.

3΄ - Ο Γιαννακόπουλος με υπερένταση σταμάτησε το σουτ εντός περιοχής του Όζμπολτ.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Ντεμπελέ, Μπαγιούνοβιτς, Γιεμπλί, Ρέινολντς (59΄ Σμάιρα), Ταμπάκου, Ουαμού (68΄ Στίβι Παναγιώτου), Αργυρίου (46΄ Κανάλες), Παβιροντιχάρτζο (46΄ Κύπρου), Ψύχας, Λουάν (74΄ Θεμιστοκλέους).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (77΄ Σιήκκης), Κβίντα (77΄ Γκόλτσον), Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς (63΄ Ζήνωνος), Μπράουν, Κονομής, Εσκρίτσε, Τόμας, Ροντρίγκες (20΄ Ασόρο), Όζμπολτ (63΄ Ούγκμπο).

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 8΄, 57΄, 82΄ Τόμας, 26΄ Όζμπολτ, 74΄ Ασόρο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 29΄ Μαλεκκίδης, 65΄ Εσκρίτσε

ΚΟΚΚΙΝΗ: 86΄ Σμάιρα (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας