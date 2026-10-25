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Ολοκληρώθηκε η απολογία Λιόλιου-Αρνήθηκε τις κατηγορίες και μίλησε για σκευωρία

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά από 3,5 ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου που αρνήθηκε τις κατηγορίες για εμπλοκή σε χειραγωγημένους αγώνες.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ολοκλήρωσε την απολογία του στον ένατο τακτικό ανακριτή λίγο πριν τις 15:00 και μετά από περίπου 3,5 ώρες.

Ο πρώην (μετά την απόφασή του να παραιτηθεί) πρόεδρος της ΕΟΚ, για τον οποίο υπάρχουν κατηγορίες για εμπλοκή σε χειραγωγημένους αγώνες, απολογήθηκε με υπόμνημα, προσκόμισε φορολογικές δηλώσεις και λοιπά παραστατικά των τελευταίων δέκα ετών, ενώ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για σκευωρία.

Ακολουθεί η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη, συνεργάτη του παραιτηθέντος προέδρου της ΕΟΚ, ενώ μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας θα οδηγηθούν αμφότεροι στον εισαγγελέα που θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστούν ή όχι.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, μετά από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περισσότερο από 8 ώρες. Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο πρώην διαιτητής αρνήθηκε τις κατηγορίες περί χρηματισμού, επιχειρώντας να τεκμηριώσει με έγγραφα τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Προσκόμισε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι από το 2001 μέχρι και το 2026 τα συνολικά του εισοδήματα από την επαγγελματική του δραστηριότητα τη διαιτησία, το δασαρχείο και οικογενειακές πηγές αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τη Δευτέρα θα ακολουθήσουν οι απολογίες των τελευταίων τριών συλληφθέντων, της διεθνούς διαιτήτριας Βάσως Τσαρούχα, του μέλους της ΚΕΔ, Τάσου Πηλοΐδη και του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κάνει «φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά στοιχεία και τα πόθεν έσχες των εμπλεκομένων στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, με σχετική εντολή του προέδρου της, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στους έξι κατηγορούμενους της δικογραφίας αλλά επεκτείνεται και σε άλλους παράγοντες του αθλήματος.

sport-fm.gr 

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