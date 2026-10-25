Λύγισε τον Βίκο ο Κολοσσός

Ο Κολοσσός Ρόδου μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, προηγήθηκε με 13-7 και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 24-20. Ο Βίκος αντέδρασε, πέρασε προσωρινά μπροστά (24-25), όμως οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (40-36).

Στην τρίτη περίοδο, ο Κολοσσός ανέβασε την απόδοσή του, με τον Χάρις να πρωταγωνιστεί επιθετικά και τη διαφορά να φτάνει σε διψήφια επίπεδα (65-52). Οι Ροδίτες διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 80-70.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Χάρις με 19 πόντους και 2 ασίστ, ενώ ο Καμπερίδης πρόσθεσε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους, ο Φλόιντ είχε 14 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο ΜακΝέιρ σημείωσε double-double με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70.

sdna.gr