Με Λημνιό και Μαντσίνι η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Επιστρέφει στον πάγκο ο Ελλαδίτης τεχνικός
Ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στις 18:00 την Ομόνοια 29Μ για την 7η αγωνιστική στο ΓΣΠ, με στόχο το απόλυτο στο γήπεδο της πρωτεύουσας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος εξέτισε την ποινή του κι έτσι από σήμερα θα βρίσκεται ξανά στον πάγκο. Εκτος επιλογών είναι οι τιμωρημένοι Σάστρε-Σταφυλίδης.
Η ενδεκάδα των γαλαζοκιτρίνων: Μπέλετς, Αγγελόπουλος, Λαΐφης, Γκαρσία, Ντάλσιο, Μαντσίνι, Μπακασέτας, Μαρκίνιος, Μπαράκ, Λημνιός, Πεδρόσο.