Από δείπνο σε δείπνο...

Η διαιτησία παραμένει στον αφρό της επικαιρότητας κάθε εβδομάδα. Καμία εξήγηση, κανένα σεμινάριο διαιτησίας και κανένα... δείπνο δεν φαίνεται να φτιάχνει την κατάσταση. Η ηγεσία της ΚΟΠ, σε συνεργασία με τον Νταμάτο, πήρε την πρωτοβουλία να φέρει άρον άρον ξένους ρεφ σε παιχνίδια... υψηλής επικινδυνότητας στο VAR. Κάτι είναι κι αυτό...

Όμως, αποτελεί απορίας άξιον τι λέγεται σε αυτές τις συναντήσεις με τους παράγοντες. Ο Χάρης Λοϊζίδης και οι συνεργάτες του προσπαθούν να χαμηλώσουν τους τόνους, όμως σε κάθε φάση που ξεσηκώνει αντιδράσεις το κλίμα πυροδοτείται ξανά. Ίσως τα... δείπνα να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, γι' αυτό η βελτίωση της διαιτησίας ίσως να αποτελεί τη μόνη λύση!

Α.Κ