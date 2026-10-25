Τέλος στα σενάρια επιστροφής του Άρνολντ

Ο Άγγλος δεν είναι χαρούμενος στη Ρεάλ Μαδρίτης και ψάχνεται. Πολλοί συνέδεσαν το όνομά του με τους «reds», κάτι το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στο «Νησί». Όμως, νέες πληροφορίες κάνουν στα πράγματα πιο ξεκάθαρα, όσον αφορά στην υπόθεση.

Επιστροφή του Αλεξάντερ Άρνολντ ήθελαν αρκετοί, όμως η Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει διαφορετική γνώμη. Το όνομα του Άγγλου είχε συνδεθεί με τους «reds», καθώς στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι δυσαρεστημένος. Βέβαια, τα όσα γράφτηκαν μοιάζουν να μην ισχύουν και πολύ.

Σύμφωνα λοιπόν με τις νεότερες πληροφορίες, η Λίβερπουλ δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον για τον Άρνολντ και την επιστροφή του στην ομάδα, παρά τα όσα είχαν ή έχουν γραφτεί. Ο Άγγλος αποχώρησε, έκλεισε την πόρτα πίσω του και όπως φαίνεται, αυτή δε θα ανοίξει ξανά.

Τουλάχιστον, όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, το «ρομαντικό» σενάριο επιστροφής του, μοιάζει ουτοπικό.

england365.gr