ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με σούπερ και πεντάστερη Φρίντα οι Apollon Ladies το πήραν κι αυτό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Άλλο ένα τρόπαιο για τις Apollon Ladies με την Φρίντα να πετυχαίνει και τα πέντε τέρματα της ομάδας της

Mε απόλυτη πρωταγωνίστρια τη Κριστίνα Φρίντα οι Apollon Ladies πρόσθεσαν άλλο ένα τρόπαιο στην πλούσια συλλογή τους, κερδίζοντας στον αγώνα του Super Cup, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της σεζόν στο γυναικείο ποδόσφαιρο με 5-0 τον Άρη.

Η Αμερικανίδα ποδοσφαιρίστρια πέτυχε και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας της, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιτυχία από το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποία σκόραρε τα τρία πρώτα γκολ (6’, 28’, 33’).

Η Φρίντα επιβεβαίωσε ότι είναι μία δεινή σκόρερ, στέλνοντας άλλες δύο φορές τη μπάλα στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 73’ και βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα στο 90’.

Αυτή είναι η 11η κατάκτηση για τις Apollon Ladies στην 13η συμμετοχή τους σε αγώνα του Super Cup, μετά τις χρονιές 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2023 και 2024. Ο Άρης διεκδίκησε για πρώτη φορά τον τίτλο στον θεσμό αυτό.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΓΥΝΑΙΚΕΙΟΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτή η Ισπανία δεν χάνει με τίποτα!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Me buzzer beater τρίποντο o Όσμαν πλήγωσε... την πρώην του και έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του ΛΟΤΤΟ στην κλήρωση του Σαββάτου (26/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πρόβλημα στο γόνατο ο Μπαπέ

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μίνι έκπληξη του Λουξεμβούργου, σόκαρε τη Βουλγαρία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: «Η διαδικασία απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της»

Premier League

|

Category image

Γιοβανοβιτς: «Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πανηγύρια των Apollon Ladies

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Πάει για απευθείας πρόκριση η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έτσι έστρεψε ξανά τα βλέμματα πάνω του

ΑΕΛ

|

Category image

13ος στον κόσμο ο Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι στον Αγώνα Αντοχής U23!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στον τελικό για το 5ο σερί ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με σούπερ και πεντάστερη Φρίντα οι Apollon Ladies το πήραν κι αυτό!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Δεν μπορούσε να κοιμηθεί 2-3 μέρες όταν άκουσε για Ομόνοια – «Είμαι έτοιμος...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Oι λεπτομέρειες της συμφωνίας Ομόνοιας και Νέας Σαλαμίνας για τον Βίκτωρος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη