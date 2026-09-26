Με σούπερ και πεντάστερη Φρίντα οι Apollon Ladies το πήραν κι αυτό!

Mε απόλυτη πρωταγωνίστρια τη Κριστίνα Φρίντα οι Apollon Ladies πρόσθεσαν άλλο ένα τρόπαιο στην πλούσια συλλογή τους, κερδίζοντας στον αγώνα του Super Cup, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της σεζόν στο γυναικείο ποδόσφαιρο με 5-0 τον Άρη.

Η Αμερικανίδα ποδοσφαιρίστρια πέτυχε και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας της, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιτυχία από το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποία σκόραρε τα τρία πρώτα γκολ (6’, 28’, 33’).

Η Φρίντα επιβεβαίωσε ότι είναι μία δεινή σκόρερ, στέλνοντας άλλες δύο φορές τη μπάλα στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 73’ και βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα στο 90’.

Αυτή είναι η 11η κατάκτηση για τις Apollon Ladies στην 13η συμμετοχή τους σε αγώνα του Super Cup, μετά τις χρονιές 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2023 και 2024. Ο Άρης διεκδίκησε για πρώτη φορά τον τίτλο στον θεσμό αυτό.