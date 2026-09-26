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Γεμίζει μπαταρίες και ετοιμάζει… αντεπίθεση

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για ανάσες αλλά και για την απαραίτητη σταδιακή επιστροφή των τραυματιών.

Σε ρυθμούς ανασύνταξης δυνάμεων κινούνται στον Απόλλωνα, με τους ποδοσφαιριστές να απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες το ρεπό ξεκούρασης που τους παραχώρησε ο Ερνάν Λοσάδα. Η ολιγοήμερη άδεια ολοκληρώνεται αύριο, επομένως από τη Δευτέρα οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις προπονήσεις.

Η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για ανάσες αλλά και για την απαραίτητη σταδιακή επιστροφή των τραυματιών. Ο Ερνάν Λοσάδα αναμένεται να δει τις επιλογές του να αυξάνονται σημαντικά ενόψει της συνέχειας. Θυμίζουμε ότι από την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας απέναντι στον ΑΠΟΕΛ απουσίαζαν οι τραυματίες Μπράουν, Λιούμπιτς, Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, καθώς και ο Όζμπολτ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα.

Την ίδια ώρα, από το Κολόσσι απουσιάζουν οι διεθνείς με την Ανδρών Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρέας Σιήκκης και Λεωνίδας Κονομής, καθώς και ο Νέαρχος Ζήνωνος που έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδων.

Με την επιστροφή στις προπονήσεις, ο Αργεντινός προπονητής θα επικεντρωθεί στη διόρθωση των αγωνιστικών αδυναμιών, καθώς και στην περαιτέρω αξιοποίηση των ισχυρών στοιχείων της ομάδας. Στόχος είναι ο Απόλλωνας να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος με την επανέναρξη των υποχρεώσεών του, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα στο «Αμμόχωστος» (10/10, 18:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

 

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