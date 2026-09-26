Δεν μπορούσε να κοιμηθεί 2-3 μέρες όταν άκουσε για Ομόνοια – «Είμαι έτοιμος...»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας έκανε ο Γιώργος Βίκτωρος μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Νέα Σαλαμίνα, από την οποία θα αγωνίζεται δανεικός στους πράσινους.

Για τα συναισθήματα: «Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Φυσικά καταλαβαίνω ότι είμαι σε μία μεγάλη ομάδα στην Κύπρο, η μεγαλύτερη μπορώ να πω».

Πώς ένιωσε όταν ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον της Ομόνοιας: «Για 2-3 ημέρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ, για να πω την αλήθεια. Ένιωσα πολύ χαρούμενος για τον εαυτό μου, για τη σκληρή δουλειά που κάνω μέχρι τώρα».

Πόσο έτοιμος νιώθει: «Πιστεύω είμαι αρκετά έτοιμος, αλλά χρειάζεται καθημερινά σκληρή δουλειά και προπόνηση».

Ποιοι τον επηρέασαν για την απόφαση: «Η οικογένειά μου είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει. Έχω μια πολύ καλή οικογένεια μου».

Οι προσωπικοί στόχοι: «Να πάρω το πρώτο μου πρωτάθλημα».

Αν έπαιξε ρόλο ότι η Ομόνοια δίνει ευκαιρία σε νεαρούς ποδοσφαιριστές: «Σίγουρα αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου. Ευελπιστώ να μπορώ να αποκτήσω και εγώ τη δική μου θέση στην ομάδα».

Μήνυμα στον κόσμο: «Χαίρομαι που είμαι εδώ και σας θέλουμε όλους δίπλα μας στο γήπεδο».