Το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γυναικών

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανδρέα Μωριά.

Στο Πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες επτά ομάδες:

ΑΠΟΕΛ, Apollon Ladies, Άρης Λεμεσού, Lakatamia FC, Ομόνοια Λευκωσίας, Πέγεια Ακάμας 2025, Ξυλοφάγου FC.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ το Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026.

Το πρόγραμμα για τον πρώτο γύρο της πρώτης φάσης:

1η αγωνιστική (03.10.2026)

APOLLON LADIES - LAKATAMIA FC

ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025- ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC

ΚΕΝΟ: ΑΡΗΣ

2η αγωνιστική (18.10.2026)

APOLLON LADIES - ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

LAKATAMIA FC - ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC

ΚΕΝΟ: ΑΠΟΕΛ

3η αγωνιστική (25.10.2026)

ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025 - LAKATAMIA FC

OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΕΝΟ: APOLLON LADIES

4η αγωνιστική (01.11.2026)

APOLLON LADIES - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC

LAKATAMIA FC - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΕΝΟ: Πέγεια Ακάμας

5η αγωνιστική (08.11.2026)

OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025

ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC - APOLLON LADIES

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΕΝΟ: Lakatamia FC

6η αγωνιστική (15.11.2026)

APOLLON LADIES - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025 - ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC

LAKATAMIA FC - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΕΝΟ: Ομόνοια Λευκωσίας

7η αγωνιστική (22.11.2026)

OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - LAKATAMIA FC

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - APOLLON LADIES

ΚΕΝΟ: Ξυλοφάγου FC