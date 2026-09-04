Το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γυναικών
ΓΗΠΕΔΟ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του Πρωταθλήματος Γυναικών ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 – 2027.
Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανδρέα Μωριά.
Στο Πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες επτά ομάδες:
ΑΠΟΕΛ, Apollon Ladies, Άρης Λεμεσού, Lakatamia FC, Ομόνοια Λευκωσίας, Πέγεια Ακάμας 2025, Ξυλοφάγου FC.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ το Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026.
Το πρόγραμμα για τον πρώτο γύρο της πρώτης φάσης:
1η αγωνιστική (03.10.2026)
APOLLON LADIES - LAKATAMIA FC
ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025- ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΚΕΝΟ: ΑΡΗΣ
2η αγωνιστική (18.10.2026)
APOLLON LADIES - ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
LAKATAMIA FC - ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
ΚΕΝΟ: ΑΠΟΕΛ
3η αγωνιστική (25.10.2026)
ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025 - LAKATAMIA FC
OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΕΝΟ: APOLLON LADIES
4η αγωνιστική (01.11.2026)
APOLLON LADIES - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
LAKATAMIA FC - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΕΝΟ: Πέγεια Ακάμας
5η αγωνιστική (08.11.2026)
OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC - APOLLON LADIES
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΕΝΟ: Lakatamia FC
6η αγωνιστική (15.11.2026)
APOLLON LADIES - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025 - ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC
LAKATAMIA FC - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΕΝΟ: Ομόνοια Λευκωσίας
7η αγωνιστική (22.11.2026)
OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - LAKATAMIA FC
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - APOLLON LADIES
ΚΕΝΟ: Ξυλοφάγου FC