Apollon Ladies – FH σήμερα για το Europa League (18:00, Στέλιος Κυριακίδης)

Στο πλαίσιο της πρώτης προκριματικής φάσης για τη διοργάνωση UEFA Women's Europa League, θα αντιμετωπίσει την FH Hafnarfjördur Ισλανδίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» και θα αρχίσει στις 18:00.

Η σημερινή αντίπαλος της ομάδας μας στην περσινή ποδοσφαιρική περίοδο αναδείχτηκε δευτεραθλήτρια στην Ισλανδία. Το πρωτάθλημα της χώρας συμπλήρωσε ήδη δεκαέξι αγωνιστικές και η FH βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στο Kaplakrikavöllur και η ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκριση θα συνεχίσει στη δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης.