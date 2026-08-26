Apollon Ladies – FH σήμερα για το Europa League (18:00, Στέλιος Κυριακίδης)
ΓΗΠΕΔΟ
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Νέες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την πρωταθλήτρια μας ομάδα Apollon Ladies και με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο της πρώτης προκριματικής φάσης για τη διοργάνωση UEFA Women's Europa League, θα αντιμετωπίσει την FH Hafnarfjördur Ισλανδίας.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» και θα αρχίσει στις 18:00.
Η σημερινή αντίπαλος της ομάδας μας στην περσινή ποδοσφαιρική περίοδο αναδείχτηκε δευτεραθλήτρια στην Ισλανδία. Το πρωτάθλημα της χώρας συμπλήρωσε ήδη δεκαέξι αγωνιστικές και η FH βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στο Kaplakrikavöllur και η ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκριση θα συνεχίσει στη δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης.