Μόλις έφυγε ένας... Σαλαμιναίος, πάει να πάρει άλλο η Ομόνοια

Όπως έγινε γνωστό, η Ομόνοια κινείται για να πάρει τον Γιώργο Βίκτωρος από τη Νέα Σαλαμίνα.

Πρόκειται για 21χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται ως στόπερ.

Η ενδεχόμενη μεταγραφή έρχεται σε μία μεταγραφική περίοδο που από τους πράσινους αποχώρησε ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πριν από οκτώ χρόνια είχε κάνει το βήμα από τη Νέα Σαλαμίνα στην Ομόνοια.

Ο λόγος για τον Ιωάννη Κούσουλο, ένας ποδοσφαιριστής που φόρεσε και το περιβραχιόνιο της ομάδας της Λευκωσίας και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα και την Κηφισιά.

Μετά τον Κούσουλο, υπήρχε άλλη μία μετακίνηση από την Νέα Σαλαμίνα στην Ομόνοια, όμως αυτή αφορούσε ξένο παίκτη και συγκεκριμένα τον Τιάγκο, ο οποίος πήγε στο «Ηλίας Πούλλος» το 2019.