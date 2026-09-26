13ος στον κόσμο ο Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι στον Αγώνα Αντοχής U23!

Μία ακόμη σημαντική διεθνή επίδοση για την κυπριακή ποδηλασία κατέγραψε ο Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον Αγώνα Αντοχής U23 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου στο Μόντρεαλ στην 13η θέση, ανάμεσα σε 176 αθλητές.

Ο Κύπριος πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα σε χρόνο 4:18:31, καταγράφοντας μία εξαιρετική παρουσία απέναντι στους κορυφαίους ποδηλάτες της κατηγορίας U23. Η διαδρομή του αγώνα ήταν 174,2 χιλιόμετρα, με σημαντικές υψομετρικές απαιτήσεις.

Η 13η θέση αποτελεί έν

Ο Μπογκντάν είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση στο ίδιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην Ατομική Χρονομέτρηση U23, με χρόνο 38:18.14.

Έτσι, ο Ζαμπελίνσκι ολοκληρώνει την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μόντρεαλ με δύο σημαντικές θέσεις στην πρώτη δεκαπεντάδα του κόσμου, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του εξέλιξη και τη δυναμική του σε διεθνές επίπεδο