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Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες Shanghai Sprints

ΓΗΠΕΔΟ

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Ακόμη μία σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του,

Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, Στέφανος Ντούσκος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ με την ομάδα World Team, στο πλαίσιο των αγώνων Shanghai Sprints.

Ο Ντούσκος δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους του και στην «μάχη» για την πρώτη θέση, επικράτησε του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον, καθώς κάλυψε την απόσταση σε 1:37.90. Στα πρώτα 150 μέτρα, ο Ντούσκος είχε ήδη καλύψει τη διαφορά από τον Ντίξον, ενώ στο μέσο της απόστασης είχε δημιουργήσει προβάδισμα περίπου ενός δευτερολέπτου. Ο Βρετανός προσπάθησε να αντιδράσει μέχρι το τέλος, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής διατήρησε τον έλεγχο και πέρασε πρώτος την νοητή γραμμή του τερματισμού. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ιρλανδός, Κόναν Παζάια, ενώ τέταρτος ήταν ο Κινέζος, Ντενγκ Ζιγουέι.

Αυτό το χρυσό μετάλλιο είναι το δεύτερο για τον Ντούσκο στην συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά το περυσινό αργυρό στα 500 μέτρα. Οι αγώνες διεξάγονται σε ιδιαίτερη διαδρομή στον ποταμό που διασχίζει το κέντρο της Σανγκάης, με στροφές και όχι σε απόλυτα ευθεία γραμμή, παρουσία πλήθους θεατών στις όχθες και στις γέφυρες. Την απονομή του χρυσού μεταλλίου έκανε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας, Ζαν Κριστόφ Ρολάν.

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