Apollon Ladies και Άρης για τον πρώτο τίτλο!

Με τον αγώνα του Super Cup, ανάμεσα σε δυο ομάδες της Λεμεσού, τις Apollon Ladies και Άρη, ανοίγει το απόγευμα η αυλαία στη νέα σεζόν στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς και θα αρχίσει στις 17:00. Για τις νταμπλούχες Apollon Ladies θα είναι η 13η συμμετοχή, διεκδικώντας την κατάκτηση του 11ου τίτλου στην ιστορία τους στον θεσμό. Οι προηγούμενες κατακτήσεις είχαν επιτευχθεί τις χρονιές 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2023 και 2024 και όπως γίνεται αντιληπτό, είναι η πολυνίκης ομάδα. Από εκεί και πέρα, από ένα τρόπαιο Σούπερ Καπ έχουν Ομόνοια, Barcelona FA, Νέα Σαλαμίνα και Βάμος Ιδαλίου. Για τον Άρη η φετινή θα είναι η πρώτη παρουσία σε αγώνα Super Cup.