Oι λεπτομέρειες της συμφωνίας Ομόνοιας και Νέας Σαλαμίνας για τον Βίκτωρος

Επιβεβαιώθηκε πλέον και με επίσημο τρόπο η μετακόμιση του Γιώργου Βίκτωρος από την Ομόνοια στη Νέα Σαλαμίνα, με τους πράσινους να ανακοινώνουν τη συμφωνία με τους ερυθρόλευκους. Η συμφωνία είναι για δανεισμό, με την ομάδα της Λευκωσίας να έχει το δικαίωμα για αγορά του ποδοσφαιριστή.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τη Νέα Σαλαμίνα για τη μεταγραφή του Γιώργου Βίκτωρος στην ΟΜΟΝΟΙΑ υπό τη μορφή δανεισμού για μια αγωνιστική περίοδο.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ διατηρεί option αγοράς του ποδοσφαιριστή μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού.

Επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 44.

Ο Γιώργος Βίκτωρος είναι 21 χρόνων και αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή.

Αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία της Νέας Σαλαμίνας και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα στις 28 Απριλίου 2023, σε ηλικία 17 χρόνων. Με τους «ερυθρόλευκους» της Αμμοχώστου κατέγραψε 49 συμμετοχές. Αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Κύπρου Κ21.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Βίκτωρος στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας:

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ανακοινώνει την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιώργου Βίκτωρος, στην Ομόνοια Λευκωσίας με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ομόνοια Λευκωσίας διατηρεί οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού.

Ευχόμαστε στον Γιώργο καλή επιτυχία και κάθε αγωνιστική πρόοδο κατά την περίοδο του δανεισμού του.