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Κλοπ: «Αυτή ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Εθνική Ελλάδας. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας»

Η Γερμανία προετοιμάζεται για να υποδεχθεί την Εθνική Ελλάδας για τη 2η αγωνιστική του Nations League, με τον Γιούργκεν Κλοπ, μετά το 1-1 απέναντι στην Ολλανδία, να αναζητά την πρώτη του νίκη στον πάγκο της εθνικής του ομάδας.

Ο Κλοπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης (27/09, 21:45), με τον Γερμανό τεχνικό να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και να αναφέρεται στην αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων.

Μεταξύ άλλων, ο Κλοπ στάθηκε στο τεράστιο ταλέντο της Ελλάδας, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στον Κώστα Τσιμίκα, με τον οποίο, όπως δήλωσε, έχει εξαιρετικές σχέσεις. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον διεθνή αριστερό μπακ, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον χαρακτήρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιούργκεν Κλοπ:

Για την Εθνική Ελλάδος: «Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν εκεί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Έχουν πολλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν σκληρά ως ομάδα. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα.

Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Εθνική Ελλάδας. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας. Έχει τον Τζόλη, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Στην επίθεση το βλέπεις ότι ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της είναι το δυνατό της σημείο. Είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα».

Για τον πρώην παίκτη του, Κώστα Τσιμίκα: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στο γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα».

Για το φιλικό που είχε γίνει πριν το Euro 2024: «Δεν υπάρχεικαμία σχέση. Εκείνο ήταν ματς προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτός είναι ένας αγώνας του Nations League».

 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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