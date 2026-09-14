Στις 26 Σεπτεμβρίου κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Γυναικείο

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας για το Super Cup Γυναικών.

Λεπτομέρειες για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς συζητήθηκαν σε σύσκεψη στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην παρουσία της προέδρου της Επιτροπής Γυναικείου ποδοσφαίρου ΚΟΠ Λένας Παναγιώτου, του Γενικού Διευθυντή Ανδρέα Μωριά, λειτουργών της Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των διαγωνιζομένων ομάδων.

Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσουν οι ομάδες Apollon Ladies και Άρης Λεμεσού. Μετά από σύμφωνη γνώμη των διαγωνιζομένων ομάδων, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς και θα αρχίσει στις 17:00. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Cytavision.

Δωρεάν είσοδος για τον πρώτο αγώνα της χρονιά και εισιτήρια θα δίνονται στην είσοδο του σταδίου μετά από επίδειξη της κάρτας φιλάθλου.

Οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς συμμετείχαν στον περσινό συναρπαστικό τελικό Κυπέλλου, όπου επικράτησε η πρωταθλήτρια ομάδα Apollon Ladies με 2-1.