Ο Ράσελ νικητής με 0,1” στο φότο-φίνις στο επειδοσιακό GP του Μπακού

Ο Τζορτζ Ράσελ φαινόταν όλο το 3ήμερο να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, του 15ου αγώνα της φετινής σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, και στο τέλος πήρε τη νίκη, αλλά καθόλου τόσο εύκολα όσο φαινόταν μέχρι τα 2/3 του αγώνα.

Ο Μαξ Φερστάπεν τον πίεσε ασφυκτικά στους τελευταίους γύρους, αλλά ο Βρετανός της Mercedes κράτησε την ψυχραιμία, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μόλις 2 δέκατα μπροστά από το μεγάλο του αντίπαλο και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για 8η φορά στην καριέρα του.

Ο Φερστάπεν διεκδίκησε με πάθος τη νίκη και επιβραβεύτηκε με τη 2η θέση, ενώ η Red Bull έκανε ένα πολύ καλό 2-3 στο Μπακού, με τον Ισάκ Χατζάρ να παίρνει την 3η θέση. Ο Κίμι Αντονέλι ελαχιστοποίησε τις απώλειες σε έναν αγώνα που ξεκίνησε από τη 16η θέση και τερμάτισε 5ος, πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

Πηγή: gazzetta.gr