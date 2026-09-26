H Γιουνάιτεντ εξετάζει πώς να χρησιμοποιήσει τις 114 κατηγορίες που βαραίνουν τη Σίτι για να γλιτώσει χρέη

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί να βρει τρόπο να περιορίσει τα τεράστια οικονομικά χρέη της και φαίνεται πως οι 114 κατηγορίες που βαραίνουν τη Σίτι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς όφελός της.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Athletic, οι «κόκκινοι διάβολοι» φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει εσωτερική έρευνα επιχειρώντας να υπολογίσουν τα έσοδα που πιθανώς στερήθηκαν κατά τις περιόδους στις οποίες επηρεάστηκαν άμεσα από την αγωνιστική παρουσία της «συμπολίτισσάς» τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι σεζόν κατά τις οποίες η Γιουνάιτεντ τερμάτισε πίσω από τη Σίτι είτε στη μάχη του τίτλου είτε στην προσπάθεια εξασφάλισης ενός εισιτηρίου για το Champions League. Οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν τόσο τη διαφορά στα έσοδα που προκύπτει από μία υψηλότερη θέση στην Premier League όσο και τα ποσά που συνδέονται με την παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αφορά τη σεζόν 2011/12. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έχασε το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία, με τον τίτλο να καταλήγει στη Σίτι χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων. Ήταν η χρονιά που κρίθηκε με το ιστορικό γκολ του Σέρχιο Αγουέρο στις καθυστερήσεις του αγώνα με την ΚΠΡ.

Επίσης η Γιουνάιτεντ τερμάτισε ξανά δεύτερη πίσω από τη Σίτι τη σεζόν 2017/18, αυτήν τη φορά με τον Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της. Εφόσον αποφασιστεί αφαίρεση τίτλων από τη Σίτι, η Γιουνάιτεντ θα βάλει στο Μουσείο της δύο ακόμη κούπες.

Στους υπολογισμούς των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ έχει συμπεριληφθεί και η αγωνιστική περίοδος 2015/16. Τότε οι «κόκκινοι διάβολοι» ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα στην πέμπτη θέση, ισόβαθμοι με την τέταρτη Σίτι, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση στο Champions League λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Η απουσία από τη διοργάνωση προκάλεσε σημαντική απώλεια εσόδων για τη Γιουνάιτεντ, από τηλεοπτικά δικαιώματα μέχρι εμπορικές συμφωνίες και εισιτήρια.

Ο σύλλογος του Ολντ Τράφορντ επιχειρεί πλέον να αποτιμήσει το συνολικό οικονομικό κόστος και να διαπιστώσει εάν θα μπορούσε, ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης, να μειώσει τα χρέη του, τα οποία και ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο. Τα πάντα - πάντως - θα εξαρτηθούν από την τελική ετυμηγορία, αλλά και την έφεση που σίγουρα θα ασκήσουν οι «πολίτες». Τότε θα φανεί αν οι «μπέμπηδες» έχουν πρόσφορο έδαφος για να βγουν κερδισμένοι.

athletiko.gr