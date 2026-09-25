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Εκτός εθνικής Ελβετίας και ο Εμπολό για πλαστά πιστοποιητικά!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα (25/09) ότι ο 29χρονος επιθετικός δεν θα ενταχθεί στην αποστολή, παρά το γεγονός ότι υπολογιζόταν κανονικά.

Η υπόθεση με το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του COVID-19, για την οποία έχει ήδη τιμωρηθεί ο Γκρανίτ Τζάκα, έχει συνέπειες και για τον Μπριλ Εμπολό, ο οποίος δεν θα ενισχύσει την Ελβετία στις επόμενες αναμετρήσεις της στο Nations League.

Η εξέλιξη συνδέεται με ποινική απόφαση που εκδόθηκε από την Εισαγγελία της Βασιλείας στις 25 Νοεμβρίου 2025. Ο επιθετικός της Μονακό καταδικάστηκε για πολλαπλές κατηγορίες υποκίνησης σε πλαστογραφία, με την ποινή του να είναι διετής φυλάκιση με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 20 ημερήσιων δόσεων των 3.000 ελβετικών φράγκων!

Η υπόθεση αφορά περιστατικά του 2021, όταν ο Ελβετός διεθνής είχε αποκτήσει πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού μέσω γνωστού του. Τα έγγραφα είχαν εκδοθεί από εργαζόμενη σε εργαστήριο της Βασιλείας, η οποία φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει ψευδώνυμα για την υποβολή δικών της ρινικών και φαρυγγικών δειγμάτων προς ανάλυση, ενώ παράλληλα είχε δημιουργήσει πλαστά έγγραφα.

Μέχρι πρότινος, η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Μετά τη δημοσιοποίηση της ποινικής απόφασης, ωστόσο, η SFV αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Εμπολό για το Σάββατο (26/09, 20:45) απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου ούτως ή άλλως κουβαλά τιμωρία από τον προημιτελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Αρχικά, ο Εμπολό επρόκειτο να ενσωματωθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Σκωτία στη Γλασκώβη στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ είχε προγραμματιστεί να είναι διαθέσιμος και για τα παιχνίδια με τη Σλοβενία στις 3 Οκτωβρίου και τη Βόρεια Μακεδονία στις 6 Οκτωβρίου στη Λουκέρνη. Τελικά, θα απουσιάσει από ολόκληρο το συγκεκριμένο αγωνιστικό «παράθυρο» της εθνικής Ελβετίας για το Nations League. 

sdna.gr 

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