Μυθικός Σορτς οδήγησε τη Βαλένθια σε σούπερ διπλό στην Πόλη επί της Μπεσίκτας!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Βαλένθια προηγήθηκε με 10 πόντους στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (71-81), ωστόσο τα... χρειάστηκε κόντρα στην Μπεσίκτας, με την ισπανική ομάδα να αποδρά από την Τουρκία με καλάθι του απίθανου Σορτς (26π.).
Μια σου και… μια μου για το ισπανικό προβάδισμα δια χειρός Σορτς
H επιστροφή της Μπεσίκτας στην Euroleague μετά από 13 χρόνια ήρθε με 2/2β. του Ζίσιτς στο ξεκίνημα, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (5-5 και 7-7 στο 3’). Ο Ομορούγι έβρισκε σκορ μέσα από το ζωγραφιστό (5π.), με τον Γκέιμπριελ να δίνει αέρα 4π. πόντων στην τουρκική ομάδα (15-11 στο 5’). Ο Αρμόνι Μπρουκς έδωσε λύσεις με την είσοδο του (15-16 στο 6’), με την ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς να τρέχει 5-0 σερί για να αποκτήσει ξανά το προβάδισμα (20-16 στο 7’). Οι γηπεδούχοι ήλεγξαν τον ρυθμό, ο Μόργκαν με τρίποντο έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά στο +8 (27-19 στο 9’), με την Βαλένθια να απαντά με δικό της σερί 9-0 και τον Σορτς σε ρόλο πρωταγωνιστή για να κλείσει προηγούμενη την πρώτη περίοδο (27-28).
Με πρωταγωνιστή τον Τέιλορ διατήρησε το προβάδισμα της η Βαλένθια
Με καλάθι του Τέιλορ μπήκε η Βαλένθια στο δεύτερο δεκάλεπτο (27-30), με τον Ουίλμπεκιν να μπαίνει για πρώτη φορά στην εξίσωση του ματς (30-30). Η ισπανική ομάδα είχε ισορροπήσει τον ρυθμό, ο Κάμερον Τέιλορ ήταν παντού για τις «νυχτερίδες» (10π. 4ρ.) για το +5 της ομάδας του (34-39 στο 14’), έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον επίσης διψήφιο Σορτς (10π. 39-43 στο 16’). Η ομάδα του Άλμπερτ είχε οδηγήσει το παιχνίδι στο σημείο που ήθελε, ο Ριβέρο σκόραρε από μακριά για το 41-46 στο 16’, με την Βαλένθια να διατηρεί το προβάδισμα της. Η Μπεσίκτας έβγαλε αντίδραση ισοφαρίζοντας σε 46-46 με 5-0 σερί, την ώρα που ο Άρμονι Μπρουκς πήρε την μπαγκέτα από τους Σορτς και Τέιλορ για το 48-52 στο 19’. Η Βαλένθια έκλεισε το πρώτο μέρος με απόσταση τριών πόντων (51-54), σε ένα πολύ παραγωγικό εικοσάλεπτο, με φρενήρη ρυθμό.
Κυρίαρχη με Σορτς η Βαλένθια και διψήφια διαφορά
Με δυο σερί τρίποντα του Σορτς μπήκε η Βαλένθια στο τρίτο δεκάλεπτο, ανοίγοντας την διαφορά στο +9 (51-60), με την ισπανική ομάδα να σκοράρει με κρεσέντο τριπόντων για το 54-63 στο 22’. Ο κοντορεβυθούλης της Βαλένθια έκανε ότι ήθελε, έφτασε τους 18 πόντους, με τις «νυχτερίδες» να διατηρούν το προβάδισμα τους σε επίπεδα ασφαλείας (+9, 56-65 στο 23’). Η Μπεσίκτας απάντησε άμεσα με σερί 4-0 για να μειώσει στο -5 (60-65 στο 24’), με τον Μίροτιτς να στέλνει την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 67-77 στο 28’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους φιλοξενούμενους στο +10 (71-81), με τους παίκτες του Άλμπερτ να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό.
Ισπανική απόδραση από την Πόλη για την Βαλένθια του απίθανου Σορτς
Με δυο σερί τρίποντα μπήκε η Μπεσίκτας στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με την τουρκική ομάδα να μειώνει στο -4, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι (77-81). Ο Σακό με γκολ-φάουλ έδωσε ανάσα στην Βαλένθια, με τους γηπεδούχους να έχουν κάνει δικό τους το μομέντουμ, ισοφαρίζοντας με δυο σερί σουτ από τα 6.75μ. σε 86-86, βάζοντας στην εξίσωση και τον κόσμο της. Η ισπανική ομάδα πελαγοδρομούσε, έχοντας χάσει τελείως την συγκέντρωση της, με τους Ομορούγι και Ουίλμπεκιν να δίνει αέρα 5π. στην Μπεσίκτας που έτρεξε επιμέρους 20-5 σε 7'. Ο Μίροτιτς ξεκόλλησε την Βαλένθια με 2/2β. (91-87 στο 38'), με τον Μαυροβούνιο να μειώνει εκ νέου σε 93-92 στο 38'. Ο Τέιλορ ισοφάρισε σε 94-94 στο 38', με τον Τι Τζέι Σόρτς να βάζει μπροστά την ομάδα του με λέι - απ περίπου ένα λεπτό πριν το φινάλε (94-96). Ο Ουίλμπεκιν πήρε κρεμασμένο σουτ, με τον Ομορούγι να χάνει δυο κρίσιμες βολές για να ισοφαρίσει. Ο Τέιλορ πήρε το ριμπάουντ και οδηγήθηκε στην γραμμή της φιλανθρωπίας, με τον Αμερικανό να αστοχεί και στις δυο 15'' πριν το τέλος. Ο Νόουελ πήρε το τελευταίο σουτ με τον Αμερικανό να αστοχεί και την Βαλένθια να αποδρά από την Τουρκία σε επική ματσάρα.
Τα δεκάλεπτα: 27-28, 51-54, 71-81, 94-96.
sdna.gr