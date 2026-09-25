Μυθικός Σορτς οδήγησε τη Βαλένθια σε σούπερ διπλό στην Πόλη επί της Μπεσίκτας!

Μια σου και… μια μου για το ισπανικό προβάδισμα δια χειρός Σορτς

H επιστροφή της Μπεσίκτας στην Euroleague μετά από 13 χρόνια ήρθε με 2/2β. του Ζίσιτς στο ξεκίνημα, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (5-5 και 7-7 στο 3’). Ο Ομορούγι έβρισκε σκορ μέσα από το ζωγραφιστό (5π.), με τον Γκέιμπριελ να δίνει αέρα 4π. πόντων στην τουρκική ομάδα (15-11 στο 5’). Ο Αρμόνι Μπρουκς έδωσε λύσεις με την είσοδο του (15-16 στο 6’), με την ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς να τρέχει 5-0 σερί για να αποκτήσει ξανά το προβάδισμα (20-16 στο 7’). Οι γηπεδούχοι ήλεγξαν τον ρυθμό, ο Μόργκαν με τρίποντο έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά στο +8 (27-19 στο 9’), με την Βαλένθια να απαντά με δικό της σερί 9-0 και τον Σορτς σε ρόλο πρωταγωνιστή για να κλείσει προηγούμενη την πρώτη περίοδο (27-28).

Με πρωταγωνιστή τον Τέιλορ διατήρησε το προβάδισμα της η Βαλένθια

Με καλάθι του Τέιλορ μπήκε η Βαλένθια στο δεύτερο δεκάλεπτο (27-30), με τον Ουίλμπεκιν να μπαίνει για πρώτη φορά στην εξίσωση του ματς (30-30). Η ισπανική ομάδα είχε ισορροπήσει τον ρυθμό, ο Κάμερον Τέιλορ ήταν παντού για τις «νυχτερίδες» (10π. 4ρ.) για το +5 της ομάδας του (34-39 στο 14’), έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον επίσης διψήφιο Σορτς (10π. 39-43 στο 16’). Η ομάδα του Άλμπερτ είχε οδηγήσει το παιχνίδι στο σημείο που ήθελε, ο Ριβέρο σκόραρε από μακριά για το 41-46 στο 16’, με την Βαλένθια να διατηρεί το προβάδισμα της. Η Μπεσίκτας έβγαλε αντίδραση ισοφαρίζοντας σε 46-46 με 5-0 σερί, την ώρα που ο Άρμονι Μπρουκς πήρε την μπαγκέτα από τους Σορτς και Τέιλορ για το 48-52 στο 19’. Η Βαλένθια έκλεισε το πρώτο μέρος με απόσταση τριών πόντων (51-54), σε ένα πολύ παραγωγικό εικοσάλεπτο, με φρενήρη ρυθμό.

Κυρίαρχη με Σορτς η Βαλένθια και διψήφια διαφορά

Με δυο σερί τρίποντα του Σορτς μπήκε η Βαλένθια στο τρίτο δεκάλεπτο, ανοίγοντας την διαφορά στο +9 (51-60), με την ισπανική ομάδα να σκοράρει με κρεσέντο τριπόντων για το 54-63 στο 22’. Ο κοντορεβυθούλης της Βαλένθια έκανε ότι ήθελε, έφτασε τους 18 πόντους, με τις «νυχτερίδες» να διατηρούν το προβάδισμα τους σε επίπεδα ασφαλείας (+9, 56-65 στο 23’). Η Μπεσίκτας απάντησε άμεσα με σερί 4-0 για να μειώσει στο -5 (60-65 στο 24’), με τον Μίροτιτς να στέλνει την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 67-77 στο 28’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους φιλοξενούμενους στο +10 (71-81), με τους παίκτες του Άλμπερτ να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό.

Ισπανική απόδραση από την Πόλη για την Βαλένθια του απίθανου Σορτς

Με δυο σερί τρίποντα μπήκε η Μπεσίκτας στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με την τουρκική ομάδα να μειώνει στο -4, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι (77-81). Ο Σακό με γκολ-φάουλ έδωσε ανάσα στην Βαλένθια, με τους γηπεδούχους να έχουν κάνει δικό τους το μομέντουμ, ισοφαρίζοντας με δυο σερί σουτ από τα 6.75μ. σε 86-86, βάζοντας στην εξίσωση και τον κόσμο της. Η ισπανική ομάδα πελαγοδρομούσε, έχοντας χάσει τελείως την συγκέντρωση της, με τους Ομορούγι και Ουίλμπεκιν να δίνει αέρα 5π. στην Μπεσίκτας που έτρεξε επιμέρους 20-5 σε 7'. Ο Μίροτιτς ξεκόλλησε την Βαλένθια με 2/2β. (91-87 στο 38'), με τον Μαυροβούνιο να μειώνει εκ νέου σε 93-92 στο 38'. Ο Τέιλορ ισοφάρισε σε 94-94 στο 38', με τον Τι Τζέι Σόρτς να βάζει μπροστά την ομάδα του με λέι - απ περίπου ένα λεπτό πριν το φινάλε (94-96). Ο Ουίλμπεκιν πήρε κρεμασμένο σουτ, με τον Ομορούγι να χάνει δυο κρίσιμες βολές για να ισοφαρίσει. Ο Τέιλορ πήρε το ριμπάουντ και οδηγήθηκε στην γραμμή της φιλανθρωπίας, με τον Αμερικανό να αστοχεί και στις δυο 15'' πριν το τέλος. Ο Νόουελ πήρε το τελευταίο σουτ με τον Αμερικανό να αστοχεί και την Βαλένθια να αποδρά από την Τουρκία σε επική ματσάρα.

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 51-54, 71-81, 94-96.

sdna.gr