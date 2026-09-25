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Κέιν: «Είναι η μεγάλη μου ευκαιρία να πάρω την Χρυσή Μπάλα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κέιν μίλησε εν όψει της πρεμιέρας της Αγγλίας στο Nations League, αναφερόμενος και στη «Χρυσή Μπάλα», την οποία θεωρεί πιο εφικτή από ποτέ.

Η Αγγλία υποδέχεται την Ισπανία το Σάββατο (26/09, 21:45) για την πρεμιέρα της στο Nations League, σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες αναμετρήσεις της αγωνιστικής.

Στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα, ο Χάρι Κέιν αναφέρθηκε και στη «Χρυσή Μπάλα», εκφράζοντας την πεποίθηση πως η φετινή σεζόν αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία του μέχρι σήμερα για να διεκδικήσει το βραβείο.

Η μάχη για την κορυφαία ατομική διάκριση έχει ήδη ανοίξει, με τα ονόματα των Κιλιάν Εμπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ να βρίσκονται έντονα στο προσκήνιο, ενώ στη σχετική συζήτηση έχει μπει δυναμικά και ο Άγγλος επιθετικός.

Στο πλευρό του Κέιν τάχθηκε και ο Τόμας Τούχελ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας να εκφράζει σε δηλώσεις του την προτίμησή του για τον 33χρονο επιθετικό, o οποίος σημείωσε έξι γκολ στο Μουντιάλ, στο δρόμο της Αγγλίας προς την κατάκτηση της τρίτης θέσης, επικρατώντας των Γάλλων με 6-3 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία μου ώστε να κατακτήσω τη Χρυσή Μπάλα. Όσο για το αν θα έχω αυτή την ευκαιρία στο μέλλον, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Έχω πει ειλικρινά ότι η περσινή χρονιά ήταν η καλύτερη μου, τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά. Θα ήμουν εξαιρετικά περήφανος αν κέρδιζα αυτόν τον τίτλο.

Κατάφερα πολλά σπουδαία πράγματα πέρυσι για τα οποία είμαι περήφανος. Τώρα, όλα εξαρτώνται από τους άλλους και τις απόψεις τους. Προς το παρόν, επικεντρώνομαι στο να βοηθήσω την Αγγλία να πάρει τη νίκη αύριο το βράδυ».

athletiko.gr 

 

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