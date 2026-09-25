Πίσω στα «βάσανα»

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ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ
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Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι προπονήσεις της ομάδας επανήρχισαν χωρίς τους διεθνείς Πηλέα, Κ. Κυριάκου, Παρασκευά (Εθνική Κύπρου) και Τρίκα (Εθνική Ελπίδων Ρουμανίας).
Σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης επέστρεψε ο Σαμπορίτ, όχι όμως και ο Αμίν. Η διακοπή φαντάζει ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές που ήταν τραυματίες ή που αποκτήθηκαν αργά να κερδίσουν το χαμένο έδαφος και να παρουσιαστούν πανέτοιμοι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
Την Κυριακή (27/09) η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό με τη Σαλαμίνα κεκλεισμένων των θυρών.