ΦΩΤΟΣ: Ήττα της Εθνικής Ελπίδων από τη Ρουμανία

Στον αγώνα που έγινε στο ΑΕΚ Αρένα για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 η Ρουμανία νίκησε την Κύπρο με 3-0.

Οι Ρουμάνοι άνοιξαν το σκορ στο 34ο λεπτό με πέναλτι που εκτέλεσε ο Vermeșan λίγο αργότερα είχαν προσπάθεια στο κάθετο δοκάρι με τον ίδιο ποδοσφαιριστή.

Στο 43ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν και δεύτερο δοκάρι με τον Doicaru και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Vermeșan πέτυχε το 2-0.

Η Εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα πλησίασε στο γκολ όταν το διαγώνιο σουτ του Σάββα Κοντόπουλου δέκα λεπτά πριν από το φινάλε σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι των Ρουμάνων.

Το 3-0 διαμορφώθηκε στο 89ο λεπτό από τον Ciubotaru.

Κύπρος και Ρουμανία συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης.

Κύπρος (Μάριος Νικολάου): Κυριάκου, Ζήνωνος, Κουτσουδάκης, Βίκτωρος (60’ Κυριάκου), Χριστοδούλου (76’ Ευαγγέλου), Βρόντης, Χαραλάμπους (67’ Κοντόπουλος), Ευριπίδου, Αγγελόπουλος, Αθανασίου (46’ Πουρσαϊτίδης), Τζουλίου (76’ Αβραμίδης).

Στον πάγκο ήταν οι Π. Μιχαήλ, Κ, Παντελή, Α.Νικολάου, Παττίχης,

Η Εθνική μας θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της εκτός έδρας με το Κόσοβο στις 30 Σεπτεμβρίου και φινάλε με το Σαν Μαρίνο στο ΑΕΚ Αρένα στις 6 Οκτωβρίου 2026.







































