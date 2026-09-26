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Μάντζιος: «Χρειαζόμαστε μεγάλυτερη συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση και διάρκεια»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής μας Απόστολου Μάντζιου μετά τον αγώνα με το Μαυροβούνιο:

«Θα χώριζα τον αγώνα σε δύο μέρη. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε πολλή πίεση από τον αντίπαλο. Ήμασταν παθητικοί στην αμυντική μας συμπεριφορά και κάναμε πάρα πολλά ατομικά και ομαδικά λάθη. Γενικά ήταν ένα κακό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε πάρα πολύ στο τακτικό κομμάτι, καταφέραμε και κρατήσαμε μπάλα. Ειδικά μετά που σκοράραμε, δεν δεχτήκαμε πίεση και ελέγχαμε τον αγώνα. Δυστυχώς ένα εύκολο πέναλτι έφερε την ισοφάριση και στο τέλος, ο αγώνας άνοιξε πάρα πολύ και ο αντίπαλος πέτυχε ένα εύκολο γκολ και δεν πήραμε τίποτε από το παιχνίδι.

Δεν γίναμε ξαφνικά η καλύτερη ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα, όμως θα πρέπει να μην επαναλάβουμε την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου.

Μπήκαν στην ομάδα καλοί ποδοσφαιριστές και μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Όμως χρειάζονται χρόνο. Έκαναν 2-3 προπονήσεις με την ομάδα και μπήκαν να παίξουν. Θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Πρέπει ως ομάδα να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ως ομάδα, να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάποια πράγματα γιατί, σε αυτό το επίπεδο, το κάθε λάθος το πληρώνεις».

 

Κατηγορίες

Εθνικη - ΚΟΠ

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