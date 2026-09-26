«Μην προτρέχει ο κόσμος…»: Η τοποθέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού για τη Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Άντι Μπέρναμ πήρε θέση έπειτα από την ετυμηγορία της ανεξάρτητης επιτροπής που ήλεγξε τα απαραίτητα έγγραφα και τα στοιχεία των «πολιτών» για να τονίσει πως είναι απόλυτα ένοχοι για τις 114 από τις 115 οικονομικές τους παραβάσεις.

«Προς το παρόν νομίζω ότι αυτό που έχουμε είναι απλά δημοσιεύματα και δεν θα πρέπει να προτρέχει ο κόσμος. Αν επιβεβαιωθούν, θα πρέπει να ξαναδιαβάσω την απόφαση της επιτροπής.

Είναι μια δύσκολη απόφαση και θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Θα πρέπει να διαβάσουμε και να δούμε κάθε λεπτομέρεια από την απόφαση της επιτροπής» ήταν τα λόγια του Βρετανού Πρωθυπουργού!

england365.gr