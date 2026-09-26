Συναγερμός σε Ρεάλ και Γαλλία με Μπαπέ: Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό!

Ο αρχηγός των «τρικολόρ» αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις από τον αγώνα, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για πρόβλημα στον τένοντα, με τους Γάλλους να εκφράζουν φόβους για σοβαρό τραυματισμό.

«Δεν φαίνεται καθόλου καλά και δεν θα πάρουμε κανένα ρίσκο», ανέφερε ο Ζιντεντίν Ζιντάν μετά το τέλος του αγώνα, επιβεβαιώνοντας ότι ο Μπαπέ θα αναχωρήσει άμεσα από την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας.

Πλέον, ο Γάλλος στράικερ αναμένεται να επιστρέψει στην Μαδρίτη, προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ της Ρεάλ Μαδρίτης και να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

sdna.gr