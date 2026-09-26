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ΑΕΚ: Επιστροφή στα Σπάτα με πολλές απουσίες – Τα δύο φιλικά και οι παίκτες που ανεβάζουν ρυθμούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ επιστρέφει στις προπονήσεις στα Σπάτα μετά το πενθήμερο ρεπό, με πολλές απουσίες λόγω εθνικών και τραυματισμών, ενώ ακολουθούν δύο φιλικά πριν από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Σε ρυθμούς προπονήσεων μπαίνει ξανά από σήμερα η ΑΕΚ, με τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες να επιστρέφουν στα Σπάτα μετά το πενθήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η επόμενη επίσημη υποχρέωση της Ένωσης είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου απέναντι στον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Σέρβος τεχνικός, πάντως, θα δουλέψει αυτό το διάστημα με αρκετές απουσίες. Συνολικά 13 ποδοσφαιριστές βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες, ενώ εκτός παραμένουν και οι Θωμάς Στρακόσα, Λάζαρος Ρότα και Μπάρναμπας Βάργκα λόγω τραυματισμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την πορεία της αποθεραπείας του Λάζαρου Ρότα, με τον Έλληνα μπακ να αναμένεται να επιστρέψει σχετικά σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς.

Παράλληλα, η διακοπή αποτελεί ευκαιρία για τον Μπάμπη Λυκογιάννη και τον Ζοάο Μάριο να καλύψουν έδαφος σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, καθώς αποκτήθηκαν αργότερα και δεν είχαν πραγματοποιήσει κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία με ομάδα. Η ΑΕΚ έχει προγραμματίσει επίσης δύο φιλικές αναμετρήσεις, στις 29 Σεπτεμβρίου με την Καλλιθέα και στις 4 Οκτωβρίου με τον Παναιτωλικό, με το δεύτερο παιχνίδι να διεξάγεται στο γήπεδο του Ελληνικού στις 11:00.

Κινήσεις στο Λονδίνο για έξτρα εισιτήρια στο ματς με τη Σαχτάρ

Την προσπάθεια να εξασφαλίσει ακόμη περισσότερα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ συνεχίζει η ΑΕΚ. Άνθρωποι της Ένωσης βρίσκονται στο Λονδίνο και έχουν επαφές με την πλευρά της Τσέλσι, αναζητώντας τη δυνατότητα να διατεθούν επιπλέον θέσεις στους φίλους των «κιτρινόμαυρων» για το παιχνίδι της 14ης Οκτωβρίου στο Stamford Bridge.

Η ΑΕΚ είχε ήδη στη διάθεσή της 6.000 εισιτήρια, με τιμή 50 ευρώ, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε περίπου οκτώ ώρες, δείχνοντας τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ώρα Αγγλίας και 22:00 ώρα Ελλάδας, με τη Σαχτάρ να χρησιμοποιεί το γήπεδο της Τσέλσι ως έδρα για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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