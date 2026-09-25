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Λύγισε στο φινάλε η Εθνική

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Εθνική μας ομάδα δέχτηκε γκολ στο 86ο λεπτό του αγώνα με το Μαυροβούνιο και ηττήθηκε με 2-1 στην πρεμιέρα του ομίλου της Γ΄Κατηγορίας στο Nations League.

Η Κύπρος κρατούσε το ισόπαλο 1-1 και τον βαθμό της ισοπαλίας μέχρι το 86΄όταν και ο Όσμαγιτς διαμόρφωσε το τελικό 2-1 δίνοντας στο Μαυροβούνιο την νίκη. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Αρμενία κέρδισε με 2-0 την Λετονία. 

Το παιχνίδι 

Η Κύπρος δεν ήταν καθόλου καλή στο πρώτο μέρος. Το Μαυροβούνιο είχε την καθολική υπεροχή της αναμέτρησης με ποσοστό κατοχής πάνω από 70% ωστόσο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί κάποια από τις ευκαιρίες που έφτιαξε μπροστά από την εστία του Φαμπιάνο. 

Στο δεύτερο μέρος η Εθνική μας παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη. Ούσα πολύ πιο διαβασμένη, συνέχισε να δίνει χώρο στον αντίπαλο, παρόλα αυτά ήταν πιο απειλητική στην κόντρα επίθεση.

Στο 56ο λεπτό ο Έντουαρντς έκανε πολύ ωραία ενέργεια εκτός περιοχής και με ωραίο σουτ έκανε το 1-0. Δυστυχώς το προβάδισμα μας αυτό δεν κράτησε για πολύ αφού δέκα λεπτά αργότερα οι Μαυροβούνιοι ισοφάρισαν με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κριστόβατς. 

Η Κύπρος προσπάθησε στη συνέχεια να ελέγξει τον ρυθμό και έδειξε να τα καταφέρνει μέχρι το 86΄.

Εκεί, ο Όσμαγιτς, κινήθηκε πολύ ωραία στην πλάτη της άμυνάς μας και με προβολή διαμόρφωσε το 2-1 το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική μας, την ερχόμενη Δευτέρα 28/9 κόντρα στην Λετονία εκτός έδρας. 

H εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος, 2-1

90΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

86΄ΓΚΟΛ το Μαυροβούνιο, γυρίζει το παιχνίδι  με την προβολή του Όσμαγιτς 

80΄Τελευταίο δεκάλεπτο. 

66΄ΓΚΟΛ, 1-1, εύστοχος ο Κρστόβιτς.

64΄Πέναλτι για το Μαυροβούνιο. Έκανε την ανατροπή στον Κρστόβιτς ο Τσαρούλλα. 

64΄Δοκάρι για το Μαυροβούνιο με τον Άντιτζ. 

56΄ΓΚΟΛ η Κύπρος, 0-1! Εξαιρετικό γκολ από τον Έντουαρντς ο οποίος έκανε ωραία κίνηση στο ότιο της περιοχής για να εκτελέσει τον Πόποβιτς, 0-1 η Κύπρος!

54΄Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Κύπρο! Ο Τζιωνής έφυγε στην κόντρα, έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Έντουαρντς εξ επαφής σημάδεψε το δοκάρι!

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος. Με μία αλλαγή η Κύπρος. Ντεμπούτο για Τσαρούλλα που αντικατέστησε τον Σιήκκη. 

Ημίχρονο, 0-0.

45΄Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

44΄Οι γηπεδούχοι έχουν την καθολική υπεροχή του αγώνα. Με ποσοστό κατοχής πάνω από 70% και με αρκετές καλές στιγμές. Η Εθνική μας δεν κρατά μπάλα, ούτε καταφέρνει να χτυπήσει στην κόντρα. 

42΄Νέα ευκαιρία για το Μαυροβούνιο. Σουτ του Γκάσεβιτς εντός περιοχής και πλάγια, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων η μπάλα. 

33΄Ευκαιρία για το Μαυροβούνιο. Σουτ του Όσμαγιτς εκτός περιοχής, λίγο έξω η μπάλα. 

30΄Το Μαυροβούνιο έχει κερδίσει ήδη πέντε κόρνερ. 

12΄Αδύναμο σουτ του Πίττα εντός περιοχής, δεν προβλημάτισε τον Πόποβιτς. 

10΄Μεγάλη ευκαιρία για το Μαυροβούνιο. Σουτ του Κρστόβιτς εντός της μικρής περιοχής, έδιωξε εντυπωσιακά ο Φαμπιάνο. 

1΄Σέντρα 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Πόποβιτς, Ρογκάνοβιτς, Σάβιτς, Βούγιατσιτς, Γκάσεβιτς (60΄Μπέσοβιτς), Όσμαγιτς, Μπουλάτοβιτς, Γιάνκοβιτς, Άντζιτς (71΄Βούκοβιτς), Γιόβετιτς (60΄Βούκοβιτς), Κρστόβιτς. 

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Παναγιώτου(90΄Νεοφύτου), Κυπριανού, Σωτηρίου, Σιήκκης (46΄Τσαρούλλας), Πίττας, Μαλεκκίδης, Ανδρέου (71΄Κονομής), Τζιωνής (70΄Γεωργίου), Κάστανος, Έντουαρντς (70΄Λοϊζου)

ΣΚΟΡΕΡ: 66΄Κρστόβιτς (πεν), 86΄Όσμαγιτς/56΄Έντουαρντς 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 68΄Βούγιασιτς/2΄Σωτηρίου, 46΄Κάστανος 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Daniele Chiffi

VAR:

Luca Pairetto

 

 

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ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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