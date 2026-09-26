Ώρα τίτλου!

Μετά τις πρώτες τους μάχες στην Euroleague, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της Παρί με 91-72 και ο Ολυμπιακός Πειραιώς εκτός με 106-89 της Μπασκόνια, οι δύο «αιώνιοι» μαζί με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ παίρνουν θέση στο τζάμπολ του Super Cup της Greek Basketball League, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Σήμερα, στις 16:45, θα γίνει η αναμέτρηση ανάμεσα στον κάτοχο του τίτλου τις τέσσερις τελευταίες σεζόν, Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσει στις 21:00 η μάχη μεταξύ του νικητή το 2021 Παναθηναϊκού, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο τελικός της διοργάνωσης θα γίνει το βράδυ της Κυριακής (27/09) στις 21:00.