Κινούνται νομικά οι ομάδες της Premier και πιέζουν για τιμωρία της Σίτι!

Αποζημιώσεις, ηθικής και οικονομικής φύσεως, επιδιώκουν τα κλαμπ της Premier League που ήταν δεδομένο ότι θα τάσσονταν εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι στην υπόθεση με τις 115 οικονομικές παραβάσεις.

Και με την ετυμηγορία της ανεξάρτητης επιτροπής για την ενοχή των «πολιτών» για τις 114 από τις παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί στα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου από το 2009 έως το 2018, οι αντίπαλοι των Πρωταθλητών ετοιμάζουν τις κινήσεις τους.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι δικηγόροι των συλλόγων έχουν λάβει ήδη τις συστάσεις ώστε να εξετάσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης και να πιέσουν καταστάσεις για την επιβολή της όσο το δυνατόν πιο αυστηρής ποινής προς τη Σίτι.

sport-fm.gr