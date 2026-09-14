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Χαμένο το ιταλικό στοιχείο στη Γιουβέντους

ΓΗΠΕΔΟ

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Έντονη η μουρμούρα για την πορεία και... πυρά σε Σπαλέτι.

«Σκούρα» είναι τα πράγματα στο εσωτερικό της Γιουβέντους, μετά την ήττα (στις καθυστερήσεις) από τη Σασουόλο με 3-2 το βράδυ της Κυριακής (13/9).

Η «Μεγάλη Κυρία» έχει μαζέψει εφτά πόντους στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της φετινής Serie A, ούσα στο -3 από την πρωτοπόρο Λάτσιο. Ήδη μάλιστα τα ιταλικά μέσα έχουν αρχίσει το «κυνήγι» προς τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, που προς ώρας έχει την υποστήριξη της διοίκησης.

Πάντως, πέραν του αρνητικού αποτελέσματος, η Γιούβε έκανε και ένα αρνητικό ρεκόρ. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, δεν είχε κάποιο Ιταλό ποδοσφαιριστή, από τους 10 που αγωνίζονται «μέσα» στην αρχική της σύνθεση.

Ο μοναδικός που... έσωσε τα προσχήματα ήταν ο κίπερ Βικάριο, γεννημένος στο Ούντινε, δείγμα του ότι μάλλον δεν υπάρχει και πολλή πίστη στο ιταλικό στοιχείο από την ομάδα του Τορίνο.

gazzetta.gr

 

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