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«Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση με την ΑΕΚ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Χαμηλώνει τους τόνους η παφιακή ομάδα

Ικανοποίηση επικρατεί στο στρατόπεδο της Πάφου, μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ (1-0). 

Οι γαλάζιοι έπιασαν κορυφή και συγκεντρώνονται πλέον στην διατήρηση του ρετιρέ όπως επίσης και σε νικηφόρο σερί. Απ' εκεί και πέρα, ο Γενικός Διευθυντής της παφιακής ομάδας, Χάρης Θεοχάρους, απάντησε στην ΑΕΚ μέσω τοποθετήσεων (ΣΠΟΡ FM 95.0), καθώς οι Λαρνακείς έχουν παράπονα από τις αποφάσεις τόσο του ρεφ όσο και του VARίστα. 

Αναλυτικά: «Δεν θέλω να σχολιάσω. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που χαίρει εκτίμησης. Ο καθένας κοιτάζει τις δικές του φάσεις. Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα και κάποιες φάσεις ήταν οφθαλμοφανέστατες. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να σχολιάζω φάσεις. Την περασμένη εβδομάδα έδωσε συγχαρητήρια στον διαιτητή, σε ματς που χάσαμε βαθμούς και είπα ότι πραγματικά η φάση που σκόραρε η Πάφος. Το VAR έδειξε ότι υπήρχε φάουλ. Η ίδια φάση ήταν χθες και δεν σφυρίχτηκε οτιδήποτε. Αυτή την ανομοιομορφία αποφάσεων, αυτό είναι που μας ενοχλεί».

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