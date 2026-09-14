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Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ και Μπενίτεθ στη λίστα της Βαλένθια

ΓΗΠΕΔΟ

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Στροφή σε... εμπειρία από τη διοίκηση της ισπανικής ομάδας.

Ο Κορμπεράν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Βαλένθια η οποία αναζητά τον επόμενο.Ήδη από χθες έχουν αρχίσει τα δημοσιεύματα στην Ισπανία τα οποία αναφέρουν τις περιπτώσεις προπονητών που απασχολούν τις «νυχτερίδες».

Τα πρώτα ανέφεραν ότι ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι ο πρώτος στη λίστα και αυτός που θέλουν οι περισσότεροι στην ομάδα, ωστόσο υπάρχουν και άλλα σημερινά δημοσιεύματα τα οποία προσθέτουν και άλλους τεχνικούς, δύο εκ των οποίων έχουν εμπλοκή με την Ελλάδα και τις ελληνικές ομάδες.Έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι μια προσθήκη στη λίστα των υποψήφιων προπονητών μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό, ενώ ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ράφα Μπενίτεθ.Τόσο ο Ερνέστο Βαλβέρδε όσο και ο Ράφα Μπενίτεθ έχουν δουλέψει και στο παρελθόν στην Βαλένθια με μεγάλη επιτυχία.

sportfm.gr

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